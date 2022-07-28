宏達電(2498)今日公布第二季財報，單季每股虧0.91元，營業毛利率從第一季的37.8%上升至39.2%，累計上半年每股虧1.82元。

宏達電第二季營業收入為10億元，營業毛利率從第一季的37.8%上升至39.2%，增加1.4個百分點，營業淨損為11.2億元，營業利益率為-110.9%，稅後虧損7.5億元，每股虧損為0.91元，累計上半年每股虧損1.82元。

在VR領域上，第二季宏達電VIVE推出沉浸式VR眼鏡VIVE Flow的商用版本和VIVE Flow控制器，也攜手美國網路公司Dish Wireless共同演示可攜式5G企業專網解決方案Reign Core，展現5G專網搭配XR設備的功能與潛力。在藝術領域上，VIVE Arts攜手巴塞爾藝術展，展出著名藝術家Albert Oehlen和曾吳的全新VR藝術作品，另外，用戶也可在VIVEPORT上觀賞翠貝卡電影節和超現實博物館(Museum of Other Realities)合作的沉浸式線上展覽。

宏達電VIVE也加入元宇宙標準論壇(Metaverse Standards Forum)，此論壇致力於制定元宇宙產業發展標準，並促進各種標準組織及企業之間的溝通，希望元宇宙中的各個世界之間具有互用性。

在手機產品上，宏達電第二季也有進展，其推出HTC Desire 22 pro智慧型手機，主打可以讓使用者輕鬆的進入元宇宙世界，是VIVE Flow沉浸式VR眼鏡的最佳拍檔，可輕鬆連線配對，體驗高效且有趣的VIVERSE虛擬實境世界。

先前就有外資認為，宏達電VR採2B路線的策略是正確的，惟目前VR仍處於初始階段，仍待時間發酵，每股隱含價值落在在181元。