左營某幼兒園執行長涉嫌在辦公室親吻2歲女童的嘴巴、足部，還撫摸女童乳頭、屁股及下體，女童回家告訴媽媽「園長爸比雞雞硬硬的、戳我的隱私處」，女童母親聽完嚇得報警提告。高雄地檢署審酌證人證詞及女童性侵鑑定報告，均無證據顯示女童遭性侵，最後處分執行長不起訴，高雄地院也認定證據不足，裁定駁回。

女童某天放學後回家跟媽媽說，「園長爸比雞雞硬硬的、「他用我（10萬次）啦」、「他都晚上（用我）耶」等語，女童母親認為女童雖然童言童語，但不會無端說出那些話，質疑女兒遭性侵，憤而提告。

執行長堅決否認犯行，表示辦公室不會只有他一人，檢方也傳喚園長、老師等人作證，園長和老師說，女童是安靜的小孩，不太會主動和人玩，沒見過執行長單獨帶走她，執行長僅偶爾在早餐時間在教室外幫忙，當孩子做錯事情時也不會打小孩屁股，她們就算要懲罰小孩也會帶去早餐區，不會帶去辦公室。

檢方認為，女童所言難已判斷真假，不能因此認定執行長性侵。女童母親調閱園內監視器時，相關影像也早已被覆蓋。醫院針對女童下體和內褲採檢，也未檢出男人的DNA，也無外傷，整起案件檢方認定罪證不足，處分執行長不起訴。

女童母親不服向高雄地院聲請交付審判，法官認為女童母親所提證據不足以動搖偵查結果，最後駁回聲請。