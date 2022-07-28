裕隆集團旗下裕隆汽車與裕隆日產，共同捐贈新台幣100萬元，為臺北市政府環保局市民臨時工投保「僱主補償契約責任險」，提供每日辛勤維護市容整潔的市民臨時工多一重安心保障，若有不幸遭逢意外與急難時，可以立即獲得保險資助，減輕家庭經濟重擔；此外，體會清潔隊經常需要在烈日高曝曬的戶外環境值勤，集團旗下新安東京海上產險今年也貼心捐贈台北市環保局1256雙防曬反光袖套，提供清潔臨時工防曬保護，提升晨間掃路作業時反光警示之安全性。

裕隆集團重視企業ESG永續發展，串聯集團旗下企業資源，持續推動SDGs聯合國永續發展目標。關注到環保局清潔隊臨時工掃街工作的社會微光角落，裕隆集團長期守護弱勢清潔隊臨時工職工安全，提供安心完整的保障與經濟支援，連續24年來從不間斷，今年度持續啟動計畫。

裕隆集團自1998年起，每年為臺北市政府環保局市民臨時工投保「僱主補償契約責任險」，迄今已有24年不曾間斷。裕隆汽車與裕隆日產今年捐贈100萬元保險金的納保範圍包含市民臨時工、短期就業臨時人員，預估約有1400位臨時工可受惠，納保對象如於執勤中死亡將給付100萬元，非因公意外死亡者亦可領到40萬元保險金。根據台北市環保局統計，累計保障約3萬3千位臨時清潔工，其中12人不幸意外身故、3人意外殘疾、400多人意外受傷，皆已順利獲得理賠與援助，總理賠金額已超過新台幣1413萬元，為基層環保清潔同仁提供更完善的保障與經濟支援。

此外，裕隆集團旗下新安東京海上產險，善盡企業社會責任，以本業支持社會共融，承接臺北市政府環保局市民臨時工「僱主補償契約責任險」，提供保險的安心保單設計與理賠服務。同時，為提升環保局清潔臨時工晨間作業安全，新安東京海上產險自2017年起陸續捐贈反光背心1200件及反光雨衣800件；今(2022)年，體恤清潔隊面對氣候變遷影響，日間還必須在烈陽高照下工作，今年更貼心捐贈防曬反光袖套1256雙，提供第一線市民臨時工在執勤任務中日曬防護，以及提升晨間掃路作業時反光警示，加強市民清潔工晨間作業安全性，降低交通事故風險。

台北市環保局長劉銘龍表示，清潔隊員工作時段常集中於清晨及傍晚等車禍發生高危險時段，下雨時也需執勤清潔，颱風豪雨過後更要加班協助回復市容，工作繁重且危險性高；且市民臨時工多屬於弱勢族群，以低收入戶居多，一旦發生意外，常無力負擔龐大醫療費用。台北市環保局及全體市民臨時工由衷感謝裕隆集團旗下裕隆汽車、裕隆日產及新安東京海上產險長期關懷清潔隊員生活，提供清潔隊員每日執勤有安心完整的保障。相信有裕隆集團以產業帶動社會共融永續發展的支持下，可以持續透過公私協力，為市民工及短期就業臨時工創造安全、安心的職工環境。