大陸四川甘孜藏族青年丁真（丁真珍珠）2020年11月以一部抖音短片爆紅，充滿野性又滿滿少年感，讓他瞬間成為各大節目爭相邀約的對象，更被譽為當年的「寶藏男孩」；先前丁真才被質疑外貌劣化，近日他開直播再度被批顏值走下坡，大票網友發現他少了「藏族濾鏡」就變普通人，可惜地說「沒以前純淨了」。

丁真因為一段抖音影片爆紅後，工作邀約接踵而來，無論是節目或代言活動，但也因此被發現他累到外貌劣化成大叔，面容憔悴；最近丁真開直播和粉絲互動，把頭髮往後梳，身穿白色T恤，不時對著鏡頭擺出各種姿勢，還會分享一些工作花絮照，自嘲「那裡面我的臉是腫的」。

丁真少了藏族濾鏡，被批油又土氣。(圖/ 摘自丁真直播)

不過，丁真開直播互動的寵粉行徑居然沒獲得讚賞，反倒是他的樣子又被批評「顏值走下坡」，和2年前那個寶藏男孩差距甚大；有不少人揪出關鍵，認為他到了繁華都市生活後，少了藏族濾鏡，就沒那麼特別，「他不能穿時裝，只有在特定環境裡才可以看」、「感覺以前還有懵懂的野性，現在沒以前純淨了」、「沒有異域風情加成，什麼都不是」。

21歲的丁真在2020年11月去親戚家吃飯，接受一名攝影師胡波拍攝，胡波把拍攝丁真的7秒影片上傳到抖音，瞬間在網路上瘋傳，和他相關話題量多達50億，甚至連外交部發言人都特地發文宣傳丁真，超高人氣肉眼可見；之後丁真不僅拍紀錄片，成為家鄉理塘縣旅遊形象大使，還受到各大實境秀節目邀約，被譽為2020年「寶藏男孩」。