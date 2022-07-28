有機車直接騎入潭子公兒三公園。（蕭隆澤提供）

潭子公兒三公園體健設施區沒有鋪設緩衝地墊。（蕭隆澤提供）

台中市潭子公兒三公園最近新增體健設施區，並開放民眾使用，但體健設施區高低落差大、無緩衝地墊、機車闖越人行板橋、廁所出入動線不佳等多項缺失，市議員蕭隆澤28日會勘，要求新工處、養工處及潭子區公所限期1個月內完成改善，確保民眾使用上的安全。

市議員蕭隆澤表示，他接獲多位民眾通報，於步道、廁所及體健設施區跌傷或扭傷腳踝情形，實地現勘後發現，體健設施區鋪面無緩衝地墊，且水泥平台與地面形成4、50公分落差，長輩如不慎跌倒，就是直接跟硬綁綁的水泥地碰在一起，且未設置欄杆，一不小心，就會從高處跌落受傷。

蕭隆澤指著體健設施區使用三角錐及伸縮連桿圍起來，怒批新工處開放「工地」給民眾使用，且新建人行版橋方便勝利路居民出入，但未設置車阻，許多機車闖入，危及行人安全；另廁所出入動線設計不佳，民眾內急穿過灌木叢走出一條捷徑，要求人行版橋增設車阻、調整廁所出入動線。

另體健設施區部分，新工處表示，將種植七里香灌木綠籬。但蕭隆澤認為，灌木綠籬需要修剪維護，且通透性、安全性不足，仍建議施作不銹鋼欄杆，要求潭子區公所、養工處、新工處等單位限期1個月內完成改善。

「社區居民的運動場所應朝全齡友善方向設計，市府團隊應再多用點心！」蕭隆澤表示，政府設置運動體健設施，只考慮種類項目，沒有重視場地使用安全性的問題，不要等到出事了再來處理，呼籲市政府相關單位儘速還給長輩一個舒適安全的休閒運動空間。