烏克蘭官員今天早上公布有關烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）據稱遭飛彈攻擊的更多細節，消息來源指出逾20枚飛彈從白俄羅斯發射，目前尚未傳出傷亡。
英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭北方作戰司令部發布的最新資訊，引用他們從白俄羅斯消息來源所取得有關逾20枚飛彈從白俄發射的消息。
目前，已知有9枚火箭飛越切爾尼戈夫州貢紹里夫斯卡（Goncharivska）的領域。
烏克蘭軍方還提到，迄今尚未傳出人員傷亡的相關通報。
烏克蘭官員今天早上公布有關烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）據稱遭飛彈攻擊的更多細節，消息來源指出逾20枚飛彈從白俄羅斯發射，目前尚未傳出傷亡。
英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭北方作戰司令部發布的最新資訊，引用他們從白俄羅斯消息來源所取得有關逾20枚飛彈從白俄發射的消息。
目前，已知有9枚火箭飛越切爾尼戈夫州貢紹里夫斯卡（Goncharivska）的領域。
烏克蘭軍方還提到，迄今尚未傳出人員傷亡的相關通報。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。