烏克蘭官員今天早上公布有關烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）據稱遭飛彈攻擊的更多細節，消息來源指出逾20枚飛彈從白俄羅斯發射，目前尚未傳出傷亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭北方作戰司令部發布的最新資訊，引用他們從白俄羅斯消息來源所取得有關逾20枚飛彈從白俄發射的消息。

目前，已知有9枚火箭飛越切爾尼戈夫州貢紹里夫斯卡（Goncharivska）的領域。

烏克蘭軍方還提到，迄今尚未傳出人員傷亡的相關通報。