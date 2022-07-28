金門今（28）日新增150名新冠確診者，累計9286例，約占常住人口13.98％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今（28）日新增150名新冠確診者，累計9286例，約占常住人口13.98％。縣府表示，中央採購的「猴痘」口服抗病毒藥物已運抵臺灣，未來將提供重症及免疫低下確診個案使用。

金門縣流行疫情指揮中心指出，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前有2例境外移入確診病例。它是人畜共通傳染病，與天花病毒同種，主要透過染病的齧齒和靈長類動物傳染給人類，直接接觸、食用感染動物，或是密切接觸感染者都有可能被傳染。感染後常見症狀是皮膚出現病灶（如：水泡、班疹、皮疹）、發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

縣府提醒，要預防感染猴痘的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀應戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。

金門地區今日新增150名確診者，累計9286例，約占常住人口13.98％。目前收治中74例，其中無症狀或輕症67例，中症6例，重症1例，死亡1例；確診者居家照護961例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者145人，目前居家隔離361人，解除居家隔離132人。