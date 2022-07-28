再過兩周就是七夕情人節，邊緣人免愁，築間餐飲集團旗下主打個人燒肉套餐的品牌「燒肉Smile」，大台中首家自助吧門店今（28）日進駐台中文心秀泰生活商場6樓，搶在七夕前開幕，獨享單人燒肉商機！

築間餐飲集團指出，台中人就愛吃燒肉，「燒肉Smile」全台共有14家門店，台中就佔了一半，有7家門店。這次看好文心秀泰旁，緊鄰8期與13期重劃區交接處；其中，8期已發展成熟，連帶13期前瞻性，周邊房價已有明顯漲幅，有一定規模的未來發展性，加上捷運豐樂公園站旁，軌道經濟等綜合效益下，吸客無限，鎖定南台中的新興鍍金客群。

築間進一步表示，「燒肉Smile」空間打造日式風格，台中文心秀泰店席設52個位子，提供單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。

「燒肉Smile」台中文心秀泰門店推出開幕活動，凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排/厚切梅花豚排」（兩選一）。

另外，即日起至8/4，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）九選一券」，豐富單品包含牛五花、豚五花、膠原雞腳筋、現流雞腿等等，要送給消費者嚐鮮。

此外，再加碼7/28-9/11凡內用消費「極上A5和牛套餐」，即贈文心秀泰影城電影票乙張，數量有限，贈完為止；7/28-12/31憑文心秀泰影城電影票根，內用點套餐即可享「肉品（海鮮）九選一」專屬優惠！

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，疫情趨緩，民眾出門用餐意願高，集團已準備好迎接後疫情報復消費潮；另外，延續燒肉商機，也預告下半年，還有中部地區首家「築間幸福鍋物」火、烤兩吃門店，要進駐台中站前秀泰商場，對台中的燒肉市場很有信心。