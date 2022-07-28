民進黨台北市長參選人陳時中今早酸說，國民黨台北市長參選人蔣萬安近來在防疫政策和不孕症上有提出見解，「我很擔心他以後又說防疫上我抄他的」。蔣萬安反譏，自己不是民進黨桃園市長林智堅，「我不會抄襲」，況且陳防疫政策做的這麼差，誰會想抄？

蔣萬安出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡、聊是非」活動受訪指出，陳時中擔心他抄的防疫政策，其實他真的是想太多，「我不是林智堅，我不會抄襲」，且這個詞彙現在對民進黨很敏感，他確定他要提嗎？

蔣萬安接著重話批評，況且，陳時中擔任指揮官，防疫成績不及格，「防疫政策做的這麼差，誰會想抄？」

蔣萬安說，陳時中當指揮官，不管是疫苗、快篩試劑到藥物全部都缺，還讓民眾搶到跌倒，他當指揮官無心防疫，非常熱衷於選舉，「這個時鐘壞掉了需要修一下」。

蔣萬安強調，「我不會抄襲，我是超前」，對於民生議題為民眾做預先的準備，為下一階段作好預防，在疫情爆發時，他是最先提出防疫紓困條例，對於不孕症補助也是最先提出質詢，行政院到7月才拍板定案，他帶領行政機關，認識、了解議題的嚴重性跟迫切性，再成為既定政策。