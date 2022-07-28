亞太電(3682)自2018年起攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，全力推動「5G創育加速器計畫」蓬勃5G發展，成為眾多新創團隊的最強後盾。亞太電今(28)日舉辦第四期「5G創育加速器計畫」開訓典禮暨國際徵案頒獎典禮線上記者會，今年特別結合元宇宙沉浸體驗，參加團隊及與會者透過元宇宙共享空間XLAND，打破實體空間界限，多人異地以虛擬分身AVATAR漫遊3D視界，呼應時下最夯應用與嶄新趨勢。

受到疫情影響，顛覆百工百業傳統思維，驅動轉型加速新興技術應用發展，亞太電「5G創育加速器計畫」堂堂邁入第四期，今年更擴大鏈結國內外資源，呼應第四期計畫的標語「5G Across the world 5G縱橫寰宇、邁向無限可能」，攜手創造全球新商機，打造世界盃的5G產業鏈。亞太電信「5G創育加速器計畫」至今已累計超過500多組團隊報名、培育逾50組新創團隊，今年強勢突圍的17組團隊正在積極接受培訓，企盼在未來5個月內，透過亞太電信5G創育加速器的資源挹注，鎖定5G+AIoT主題，聚焦於娛樂、元宇宙、交通三大面向垂直應用場域，積極培育新創團隊發展出5G創新應用服務，共同推動台灣5G發展。

亞太電表示，5G結合尖端技術的產品研發，成為數位轉型浪潮下新創的創業趨勢，亞太電信「5G創育加速器計畫」第四期以5G+AIoT相關應用為主題，為科技生態系注入豐沛的新創動力。除挹注母公司資源，並擴大外部合作單位，如資誠聯合會計師事務所創新創業服務、桃園青創指揮部、長庚大學、日商才望子…等，共同加速培育新創落地，且鏈結國際，攜手菲律賓PLDT電信、VC QUALGRO、KK Fund及新加坡新創媒體e27合作，啟動第二屆跨國「5G Challenge國際競賽」，未來將串聯多方資源，發揮綜效優勢，協助台灣新創團隊拓展市場、躍上國際舞台。

亞太電5G加速器擴大國際招募，串聯國外資源扶植國內新創公司外，並將國外優秀新創引入台灣落地，透過「5G Challenge國際競賽」的比賽模式，刺激新創團隊題材的發想，不僅有效連結創意與產業需求，更為5G應用創業熱潮帶來推波助瀾之效。

今年邁入第二屆的亞太電「5G Challenge國際競賽」，由台灣團隊天德數位脫穎而出贏得首獎，天德數位技術團隊精通軟體工程開發技術，多年來累積豐富的軟硬體系統整合建置經驗，推出AI腦波儀、偏遠區無人機物流即時傳送監控解決方案、以及演唱會粉絲即時互動體驗方案等，打造多元應用，致力解決市場痛點。