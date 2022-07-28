中共官方昨天公布中央和國家機關選舉產生出席中共二十大代表名單，共293名，幾乎所有中央部委一把手都當選二十大代表，獨缺近日不利傳言纏身的工業和信息化部部長肖亞慶。官媒今下午發布，肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。

中共二十大黨代表名額約2300名，由全中國三十八個選舉單位選舉產生，除了三十一個省，中央和國家機關也是選舉單位之一。官方公布的名單顯示，幾乎所有中央部委一把手都是二十大代表，獨缺肖亞慶。央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶也缺席省部級主要領導幹部專題研討班，更加引發外界各種猜測。

63歲的肖亞慶畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，任內使得中國鋁業不斷的發展壯大，後來擔任國務院副秘書長，2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，三年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。