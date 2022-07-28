近日一段名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地網路平台瘋傳，作者通過文學性的旁白與畫面，記錄二舅苦難卻知足的一生，雖然身殘但不怨天尤人的心境，也凸顯大陸農村尤其長者困境。截至27日上午，該影片播放量已突破1800萬。這條影片的作者「[email protected]衣戈猜想」受訪時表示，特別討厭將苦難昇華，影片中最想表達的是莊敬自強。

這條影片也激起大陸多方角度的輿論熱潮，從傳統媒體、社交平談到自媒體等各類評論不斷，甚至激起各種正反意見。大陸《農民日報》28日頭版也撰文「讀懂二舅，就讀懂了中國農民」一文，指出「二舅」這個人物形象激發了人們對遠去故土以及家鄉人事的記憶，「二舅」就是大陸農民的一個縮影。

據香港01報導，作者在影片中介紹，當年學業優秀、被稱為天才少年的二舅，國中時因赤腳醫生誤診，左腿落下殘疾。二舅不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。

多才多藝，頗受村民尊重的二舅沒有結婚，反而收養了女孩寧寧。2012年女兒結婚，他掏光了半輩子賺的十幾萬人民幣積蓄，為女兒付了房子首付。而從好幾年前，二舅開三輪車出門工作都會帶着八旬母親。而生活不能自理的母親，其實也不想活下去，有次甚至把繩掛到門框上。

影片中提到，如今66歲二舅已經不工作了，全職照顧母親，為她洗臉洗腳，陪她走路鍛煉。母親每走20步就要休息10秒，腿腳不便的二舅正好趕上落後母親的3公尺距離。兩位老人就這麼默契地走走停停。

影片作者表示，自己的精神內耗挺嚴重，經常會瞻前顧後，「當前精神內耗就是我生活在北京這麼大的一個城市，我一直在平衡，是稍微偏向那邊一點，還是稍微偏向這邊一點，猶豫不決」，但後來從二舅身上找到現階段評價人生終點的一個標準—飽滿。

而在影片爆紅之後，作者提到有編劇和導演聯繫他，想將二舅的一生拍攝成電影，但他本人「對這件事不是很熱心」，也並不想讓任何人找到二舅，只希望他能安安靜靜地過活。而後說明已安排二舅暫時離開村子，直到這件事沒有記得後再回家。