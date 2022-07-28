新竹棒球場爆多項缺失引發爭議，市府28日組成「棒球場場地改善小組」，由代理市長陳章賢任召集人，與專家代表首赴球場現勘，會議中也拍板4大改善方向，包含打擊視覺區拉高擴大並加深顏色、草皮平整度調整與補水養護、外野牛棚雨遮設置、施作永久固定式轉播平台。

棒球場場地改善小組28日邀請竹市棒球委員會總幹事阮瀚逸、中華職棒大聯盟賽務部副主任楊士霈，建築師王俊雄、味全龍領隊丁仲緯、龍來球場公司吳文政副總經理、中職球員工會代表林家緯等人，赴球場會勘，並進行第1次小組會議討論。

市府表示，各界代表先於場內實地勘查，針對內外野草地、牛棚、打擊視覺區等改善事項詳盡記錄，提出改善方案，並共同決議改善方向，已確定接下來草皮養護、補水方案，也針對牛棚的遮雨棚、球員座椅高度等討論定案。

針對打擊視覺區也會加高範圍至8.8公尺，讓後方白色建築的影響降低，同步加寬至外野及本壘板後方座位區，改漆成深灰色；而球迷朋友和體育主播所關心的轉播區，已選定最適合轉播的7個位置，施作永久固定式攝影平台。

而內外野草皮區，透過補細沙調整草皮平整度，另因草皮含水量嚴重不足，提升噴灌水壓加強補水量、增加澆灌頻率，並採用消防栓口徑之水管手動噴灌，完整補足交界縫與風阻死角區域，維持草皮濕潤避免枯黃；有關草皮灑水頭外露，將降低0.5公分並以人工草皮鋪蓋，避免球員踩到受傷。

經小組會議討論，外野牛棚上方增設固定式遮雨棚，預計設置靠觀眾席側，有效遮擋午後陽光及雨水，外野球迷觀賞場內比賽視野也不受影響；另擺設高板凳，提供給投捕手及待命選手觀看比賽情形，已請設計單位提供3D模擬圖確認後施作。

陳章賢表示，市府預計每周開一次改善小組會議、每日開施工檢討會議，持續把相關改善做好。