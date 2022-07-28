農曆七月普渡月本周登場，台北巿的洲美三王宮率先舉行，將於本周日（31日），席開百桌，招待好兄弟，今年光是普渡白米就超過2000千包、1萬斤，供品也破千份，超級澎湃！不過，三王宮神明指示，受疫情影響大家都不好過，特地舉行「接燈轉運」儀式，要讓大家旺財旺好運。

本周五是農曆七月一日，各地開始舉行大大小小的普渡法會，主要是招待陰間來的好兄弟，讓他們享受人間的供奉，許多宮廟都會邀集信眾一起舉行普渡法會，會中除祭拜供品外，還找來法師道師誦經等科儀，希望讓好兄弟們都能滿載而歸。

位在台北巿北投區的洲美三王公廟，每年的普渡都吸引許多信眾參與，就連當地的政治人物，像是巿議員林瑞圖、立委吳思瑤等，去年就超過2000份的供品及白米，還請來法師誦經等，主委林富家表示，每年這些供品白米，都會在中元普渡後，送到各地需要物質地方，記得去年還送到新竹桃山村的弱勢族群。

林富家強調，每年的普渡活動，能夠號召這麼多人參與，主要是三王公的神威恩德，許多人受到祂的感召，都主動前來參贊，此外，供品都會透過三王宮愛心團隊，親自將供品送達需要的人手上，大家捐的善款，每一分每一毫都用在需要人的身上，所以，安心也放心的做善事，更感到開心。

今年的普渡活動，在農曆七月初三舉行，雖然受到疫情影響，但大家的善心不減，白米到目前為止，己經有2000多包，而供品則是1000份，預計將席開百桌。

不過，今年很特別，三王宮主神三王公指示，因為疫情影響，大家都不好過，所以，特地指示在普渡當天，舉行「接燈轉運」儀式，會有神明降乩親自來主持，信眾記得來接燈，轉換下半年的運勢，旺財旺好運。