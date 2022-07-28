「車輪下的悲情常因酒駕鑄成！」南投縣截至6月份，酒駕造成的事故死亡5人、受傷133人。南投縣道安團隊除執行酒駕取締專案外，並與縣內計程車隊共同推出「酒後代駕服務」，由計程車隊派人駕駛民眾車輛並安全載送民眾回家，再向民眾收取費用；縣府呼籲民眾多加利用，期降低酒後駕車造成的交通事故。

為防制酒駕肇事，確保行車安全，南投監理站輔導轄管計程車業者提供代駕服務，現在共有7家計程車行，分別為南投市三友、竹山鎮全成、草屯鎮如意、啟泰及埔里鎮國聯、埔里、建宏等；聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網皆有公開，並於各大飲酒場所提供代駕服務資訊。

警方指出，針對取締酒後駕車工作，持續維持高強度執法力度，每月份規畫6次以上專案執法取締酒駕，並定期分析比較肇事成效。另持續自源頭調查溯源，追查提供飲酒場所之業者或店家，是否未勸導或提供酒後代駕服務；餐飲業者應協助代客叫車，有代客泊車服務者，不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同落實社會責任，1至6月取締酒後駕車共599件(移送413件)。

縣府新聞及行政處提醒，酒駕新法於3月31日正式上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實；「同車乘客」罰鍰提高為6000元至1萬5000元等規定。

縣府強調，民眾聚餐飲酒後，千萬不要自己騎開車，可事先指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，保護自身及所有用路人的安全，避免憾事一再發生。

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