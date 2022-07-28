台灣精神醫學會提供簡易量表，民眾可自我評估15項思覺失調症前驅期症狀。（台灣精神醫學會提供）

國內約有14萬名思覺失調症患者，但高達6成病友服藥不規律；目前國際及本土治療指引皆建議優先使用長效針劑，持續穩定大腦功能。台灣精神醫學會也提醒15個思覺失調症前驅症狀，鼓勵民眾及早發現大腦生命的警訊，把握發病最初的5年黃金治療期，積極勇敢就醫。

思覺失調症是「思考能力」和「知覺功能」失調的精神疾病，國內盛行率約0.6％，約有14萬名患者。台灣精神醫學會理事長蔡長哲指出，中斷藥物是最常見的復發原因，且中斷藥物時間越長，病人在住院比例越高，根據健保署資料，6成思覺失調症患者會少吃藥或不吃藥。

台灣精神醫學會秘書長陳亮妤指出，思覺失調症每一次發病都會對大腦造成不可逆的損傷，應把握發病後5年黃金治療期；如果未能及早且持續治療，反覆急性發作會導致大腦功能持續惡化，早死風險是一般人的2到3倍。

陳亮妤說明，目前思覺失調藥物分為口服和針劑兩種，長效針劑是治療新趨勢，可提升病人用藥順從性、降低中斷治療率。根據國家衛生研究院和台大醫學院今年5月發表最新研究，首次住院的思覺失調症患者出院後接受長效針劑治療，相較於口服藥物治療，可降低15到20％的再住院率。蔡長哲也指出，長效針劑可降低4成急診風險、6成住院風險、6成4半年內再住院風險、4成死亡風險。

健保署自今年起編列27億元獨立預算，鼓勵臨床醫師針對合適個案優先使用長效針劑，改善高風險病人病情不穩定及未規則回診的情形；根據健保署統計，今年第一季使用人數比去年同期增1成。

早期診斷也是治療思覺失調症的關鍵。台灣精神醫學會公布最新臨床指引，民眾可以透過簡易量表自我評估，15項問題中如果有8項或超過回答「是」，或是3題以上回答「是」且包含第1、2、15任一題，可能是思覺失調症的警訊，應盡速找精神科醫師評估，避免延遲就醫。