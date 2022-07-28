民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，林智堅發出「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，並分析2人碩士論文。林聲明中提到，高度雷同為第一章第三節，但他在撰寫研究計畫就已經完成這部分，而余比他晚完成研究計畫，反問怎麼抄襲後來才完成的論文？

聲明中提及，林智堅比余正煌晚畢業半年，因此一般人或學倫會的委員們，難免會有先入為主的假設，誤以為林智堅是在余正煌完成論文後直接抄襲，才有高度雷同。但高度雷同的部分是在第一章第三節關於「研究設計」的部分，不過這部分在撰寫研究計畫就應該要完成，因此只論畢業時間無法看清事實。

聲明說，他在2015年下半年發想研究主題，並開始研究計畫，12月完成第一版的研究大綱，此時余正煌還在努力原本的研究主題「陸生認同」，且余正煌2016年才轉向以「2014年新竹市長選戰」為新的研究主題。

此外第一章第三節的內容在2016年2月1日林智堅就已經寫入，但余的研究計畫是在3月後才完成並通過考試。林反問，他如何有辦法抄襲余後來才完成的研究計畫或論文？當時他和余並不認識、也無互動，更沒有人將余正煌寫作過程中的任何資料提供給林智堅參考。

聲明中又提到，林智堅參考余正煌論文是在余畢業一陣子後，之所以沒有發現有高度雷同，是因為林智堅早在2016年初就完成寫作，並經過陳明通的指導修正，所以沒有必要去參考余的論文，以致沒能發現。