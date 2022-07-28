楊祐寧與老婆王詠穎（Melinda）將在本週日舉行婚禮，今日（28）他出席精品活動時，透露和老婆籌備了將近半年的婚宴，過程中並沒有意見不合或爭吵的事，唯獨安排座位表這件事讓他們兩個煞費苦心。

對於婚禮的想像，楊祐寧坦言希望一切以簡單正式為主，沒有特別找伴郎或伴娘。楊祐寧透露，這場婚禮大約花了半年多的時間籌備，但大部分的內容都是在最近的一個月才慢慢地定下來，夫妻倆對於婚禮的細節都沒有意見不合或是發生爭執，但對楊祐寧最困難的是安排「座位表」，「真的排了才知道，哦原來誰誰誰不能坐一起。」、「什麼！這兩桌不能這麼近」。詢問到底是誰的座位這麼棘手，楊祐寧才尷尬的笑著表示「沒有啦」。

另外當天1歲多的女兒Anah也會到場，楊祐寧說，「我女兒非常興奮，但她可能不太知道發生什麼事。」所以夫妻倆也為了小女兒準備了一套小婚紗，但據說Anah一穿上就不願意脫下來，會穿著小婚紗在客廳跑來跑去，可見楊祐寧的家庭生活十分甜蜜，充滿著粉紅泡泡。

日前兩人的婚禮喜帖曝光，淡藍色的喜帖封面簡單印著「The Yangs」，打開喜帖則是令人驚喜的夫妻照立體卡片，楊祐寧表示老婆以前是學設計的，所以夫妻倆的分工就是由老婆發想，老公執行。

據傳週日的婚宴現場可說是眾星雲集，合作過《華燈初上》的林心如、楊謹華，以及張鈞甯、張震、余文樂、賈靜雯夫婦、六月等好友都受邀參與婚禮，可見楊祐寧的好人緣。