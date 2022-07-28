民進黨台北市長參選人陳時中日前發布新書《溫暖的魄力》，內容推崇中共毛澤東接班人林彪，引發爭議。陳時中強調現在不是文革時代，犯不著做文字獄。國民黨台北市長參選人蔣萬安28日下午再轟民進黨，不抹紅就不會選舉。

對於陳時中的文字獄的說法，蔣萬安28日出席「民生社區媽媽邀蔣萬安，一同喝咖啡、聊是非」活動直言，希望民進黨朋友都要用一致標準來檢驗，不要每次到選舉就只會抹紅、扣人家紅帽子，說人家中共同路人，結果發現大力推崇共產黨的將領，難道陳時中他也是中共同路人嗎？他要民進黨好好加油，不要每次到選舉，不抹紅就不會選舉。

陳時中近期因內湖交通和台北市長柯文哲槓上，還嗆說「如果前一棒覺得內湖交通沒救，就換人來救」。台北市副市長黃珊珊則酸「看半天也沒提解方」，還說民進黨長年在談松山機場遷建，要陳時中也說說該怎麼做。

對此，蔣萬安回應，松山機場歷年都有討論是否遷建，當然它有另一層國防安全的考量，有相當的困難度，但是即便松山機場遷建非常困難，也不影響他要解決內湖交通的問題。

蔣萬安指出，他昨天提出解決內湖交通的三支箭，也聽到很多民眾提出很多看法，包括與內湖科技園區企業溝通，在疫情之後做分流、彈性上班方式等緩解車流、人潮，祝些都是可以思考的方向。