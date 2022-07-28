經濟部投資台灣事務所28日通過永鑫聯運、特尼斯力歐及金新工業共投資近6億元，投資台灣事務所指出，永鑫聯運主要業務是提供貿易企業、進出口商、代理商、製造業及網購等業者的倉儲服務，為客戶有效控制物流成本及解決各項物流問題。

截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1,230家企業投資約1兆7,600億元，預估創造13萬6,698個本國就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

永鑫聯運主要業務是提供貿易企業、進出口商、代理商、製造業及網購等業者的倉儲服務，為客戶有效控制物流成本及解決各項物流問題。由於公司事業穩定成長，現有倉儲空間已飽和，為提供更多空間運作，計劃增聘6名本國員工，擴大投入逾2億元在彰濱工業區興建倉儲建物，運用智慧化作業系統可精準地掌握貨物儲位及庫存資訊。此外在廠房設計部分，屋頂加裝太陽能板，及建廠材料採用環保材質。期望在擴大服務量能同時，能兼顧友善環境目標。

特尼斯力歐為智慧車牌製造商，引進德國技術整合車牌晶片與條碼，可在高速行駛與惡劣環境中精準識別，並且公司希望運用台灣在電子科技產業的優勢，開發相關軟硬體系統，以爭取數位車牌的商機。本次預計擴大投資近2億元，在桃園市桃園區既有廠房增設智慧感知識別車牌產線，採用先進低碳排設備，有效節約能源。此次投資預期能促進使用者的交通安全、車籍管理及多元智慧收付等功能。助力政府實現數位國家、智慧島嶼之願景，也可為在地創造127個就業機會。