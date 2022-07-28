日月光投控預期第三季封測事業美元營收略優於第二季，在擬制性（Pro Forma）基礎上第三季封測事業毛利率約與去年第四季相當。第三季EMS事業營收季成長幅度與去年同期相當，營業利益率約持第二季水準。法人預期日月光投控第三季集團合併營收將較上季成長10～13％。

日月光投控營運長吳田玉表示，整體市場正經歷庫存修正，某些領域較其它領域具有動能，然 而某些領域仍然受限，日月光投控在多元化客戶組合及製造靈活性之下，下半年合併營收將逐季成長。看好今年封測事業營收年成長率為邏輯半導體產業的二倍，EMS服務營收也有穩定的成長，期望利潤率可較去年更進一步成長。

吳田玉表示，過去兩年日月光與矽品結合綜效發揮極大功能，自動化的進步改善了日月光製造效率、成本結構、及對大量和高可靠性業務的反應時間。多晶片組合封裝的需求增加，提高封測事業技能知識的複雜性，及日月光在供應鏈上的價值。在精進的效率及成本結構下，預期利潤率能有中個位數結構性的改善，並預見未來週期會出現穩定成長。

對於未來營運展望，吳田玉表示，目前對明年總體環境和潛在市場需求轉變評論還為時過早，但一般認為明年第一季將恢復季節性。後段封測產能目前處於健康的狀態，相較於前段，後段產能增加相對較少，技術變遷及產量擴充都需要後段投資。

吳田玉表示，在經歷兩年多的新冠肺炎疫情封鎖後，新產品導入（NPIs）需要更多的資源分配，NPI發展趨勢將會提供對未來產能規劃、設備更新、自動化及技術路線的方向。基於與客戶的緊密協作、長期服務協議、領先技術及自動化能力、製造規模及與NPI所帶來的成長動能，樂觀看待日月光產能利用率會保持在更高的水準。