日月光投控(3711)召開線上法說會，上半年合併營業利益率年進步2.3個百分點，其中0.5個百分點來自於有利匯率，上半年每股盈餘6.71元，創下歷史新高點。其中封測事業汽車電子營收大增54%，動能可望下半年持續。

日月光上半年營業收入淨額3048.30億元，年增23.71%，擬制性基礎年增29.97%；營業毛利628.59億元，年增34.63%，擬制性基礎年增41.77%；營業淨利367.19億元，年增52.47%，擬制性基礎年增61.05%，上半年合併營業利益率年進步2.3個百分點，其中0.5個百分點來自於有利匯率；稅前淨利377.99億元，年增54.13%，擬制性基礎年增63.88%；歸屬於本公司業主之淨利288.95億元，年增53.57%，擬制性基礎年增64.92%；基本每股盈餘6.71元，相較去年4.37元、去年擬制性基礎4.07元均大幅成長，並創下歷史新高點。

日月光半導體封裝測試上半年營業收入淨額1790.23億元，年增17.19%，擬制性基礎年增27.06%，其中2022年上半年高階封裝年成長48%；營業毛利508.69億元，年增33.10%，擬制性基礎年增41.83%；營業淨利320.07億元，年增47.19%，擬制性基礎年增56.41%，上半年封測事業營業利益率年進步3.4個百分點，其中0.6個百分點來自於有利匯率。

日月光電子代工服務上半年營業收入淨額1273.84億元，年增31.53%；營業毛利120.30億元，年增41.74%；營業淨利48.67億元，年增98.73%。

日月光2022年上半年合併汽車電子營收年成長64%；2022年上半年封測事業汽車電子營收年成長54%；期望動能將在2022年下半年持續。