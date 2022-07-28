同於上次腳步，香港金管局周四跟隨聯準會，同步宣布升息3碼。此外金融時報傳出，中國人行將籌集1兆人民幣，用於支援爛尾樓的建商，人行將先對國家商業銀行發出2000億的低利貸款，年利率約為1.75%。

周四香港恆生指數高開，隨後震盪，午後低走，收跌47.36點或0.23%，為20622.68點。國企股(H股)跌8.89點或0.13%，為7082.58點。

外界對於聯準會未來升息速度的擔憂有所緩解，科技指數小漲0.35%。然而中概股仍存在對美證交會(SEC)監管的擔憂。

比亞迪電子漲5.7%，商湯漲5.6%，小米漲2%，阿里漲1.8%。

銀行股仍下跌0.5%。外界認為人行希望對停工的建案進行融資，目標將面臨挑戰，銀行難以從爛尾樓建案中獲得回報。

恆生的內房股指數一度扭轉跌勢，然收盤仍下跌0.20%。龍湖集團跌1.2%，匯景控股跌11.8%，德信中國跌4.0%。

部分物業股走高，近日大跌2成的碧桂園服務急升6.4%，金科服務升4%。

美團跌1.1%，報188港元。資料顯示，紅杉中國創辦人沈南鵬以186.52均價拋售美團210萬股，套現3.9億港元，為沈南鵬今年第八次減持。