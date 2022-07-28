高雄市28日新增2340例COVID-19本土個案、19例境外移入確診案，疫情持續穩定趨緩，另外BA.5個案維持3例，並無新增個案，船廠相關職員經基因定序已有7案完成，相關檢體有部分因病毒量不足(Ct值偏高)而失敗。包括首例在內，目前總計7人已完成基因定序，其中3位為BA.5，4位為BA.2。

高雄市25日爆首例本土BA.5個案，市府針對造船廠117名員工進行3次PCR採檢，一採共檢出10人陽性反應，其中8人為新確診個案。衛生局指出，相關檢體有部分經基因定序，因病毒量不足，Ct值偏高而失敗外，共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。而3位同住家人有2位孩童經基因定序確診為BA.5個案。總計3位為BA.5，4位為BA.2。

研究顯示兒童完整接種疫苗，對於預防重症達80至90％保護力，預防 MIS-C有效性更可達90％以上，提醒家中有6個月以上至嬰幼兒的家長，應儘速安排小朋友完成疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力。家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽本市224家幼兒疫苗合約院所名單， 也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 預約，或直接電洽幼兒疫苗合約院所預約接種。

統計近一週自登革熱高流行風險區入境居家檢疫人數達428人，為避免登革病毒伺機入侵社區，28日上午市府登革熱工作小組針對工地及空地菜園稽查。現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊。

衛生局提醒，菜園儲水桶務必加蓋，而養殖水生植物容器可飼養食蚊魚類如大肚魚，以預防孳生病媒蚊。廢棄物及瓶罐雜物應即時清除，避免積水，如經衛生局查獲孳生病媒蚊，將可依傳染病防治法處分。