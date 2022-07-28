根據環球網報導，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，外媒提問能否確認中美元首通話將於今天舉行？對此，趙立堅表示，「我的答案很簡短，中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發佈相關消息。」

新聞透視》裴洛西是否訪台 牽動習拜峰會
如興偷換董座逾5月未登記 經部收件後將確認是否開罰
裴洛西傳將訪台 拜登回應了 曝預計與習近平對話
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