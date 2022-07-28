能否確認中美元首今日通話？趙立堅回應 16:582022/07/28 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對能否確認中美元首今日通話，大陸外交部發言人趙立堅回應，中方將及時發佈相關消息。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據環球網報導，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會，外媒提問能否確認中美元首通話將於今天舉行？對此，趙立堅表示，「我的答案很簡短，中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發佈相關消息。」 新聞透視》裴洛西是否訪台 牽動習拜峰會 如興偷換董座逾5月未登記 經部收件後將確認是否開罰 裴洛西傳將訪台 拜登回應了 曝預計與習近平對話 #趙立堅 #中美元首 #通話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美論壇社》拜習峰會？裴洛西訪台？美國意欲何為？（張文基） 11:092022/07/22 海納百川 再回應裴洛西擬訪台 陸外交部：一意孤行必遭堅決反制 16:462022/07/27 兩岸 拜登︰希望本週與習近平通話 但仍待確認 11:402022/07/26 兩岸 拜習將通話 外交部：美方已向我事前說明 12:002022/07/28 政治 拜習明日通話 白宮：將談及台灣與烏克蘭 11:112022/07/27 兩岸 習拜將通話更多國會議員挺裴洛西訪台 國內外形勢迫陸強烈回應 19:092022/07/26 兩岸 拜習將第5次通話 江啟臣：已無法再帶來太多紅利 22:402022/07/21 政治 看護孫「報價4千5」照顧中風外公！ 親戚無恥情勒：算什麼錢 18:552022/07/26 生活 拜登政府勸阻無效 裴洛西持續推進訪台計畫 04:102022/07/27 國際大事 習拜將通話 學者：僅關稅可達共識 04:102022/07/24 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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