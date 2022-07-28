《亞洲銀行家The Asian Banker》旗下研究機構TABInsights同時揭曉的「2022全球百大數位銀行排名（Global Top 100 Digital Bank Ranking 2022）」及「2022亞太地區前43大數位銀行排名（APAC’s 43 Digital Banks 2022）」當中，LINE Bank開業一年即登上全球百大並擠進亞太前30大，也是台灣排名第一名的純網銀，顯見目前客戶數已經突破120萬的LINE Bank在台灣已經對市場造成相當影響。

TABInsights首次發表「2022全球百大數位銀行排名」，是依據客戶成長、市場／產品覆蓋率、獲利能力、資產與存款增長、籌資能力、經營效率等方面，對全球金融、金融科技公司進行評比。其中LINE Bank開業約一年多，在每月客戶成長速度、市場覆蓋率、產品覆蓋率、存放比上表現優異，卓越市場成績受到TABInsights肯定。

LINE Bank總經理黃以孟表示，很開心開業一年就受到這樣的肯定，順應全球金融科技趨勢，及滿足用戶的使用需求，LINE Bank致力於透過金融科技打造創新、流暢的銀行體驗，陸續推出令人耳目一新的存款、刷卡、貸款、轉帳等產品，提供隨時隨地、無營業時間限制的線上金融服務，受到全台用戶的支持。

此外，根據金管會2022年公佈的第一季數據，LINE Bank數位存款帳戶數居於業界第四名，並且仍然是業界所有數位存款帳戶當中成長速度最快的銀行，已連續四季蟬聯數位存款帳戶數成長寶座。此外，2022年LINE Bank貸款餘額連續6個月持續成長，第二季貸款餘額較前一季成長率達59％，存款餘額亦穩步成長。