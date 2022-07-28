女星「水果妹」柯以柔因不滿名廚丈夫郭宗坤2017年爆出偷吃醜聞，2018年向法院訴請離婚，官司打了4年7個月終於落幕，柯以柔今（28日）在社群曬出身分證的空白配偶欄，開心地宣布：「我終於自由」；稍早郭宗坤也在臉書發聲。

柯以柔今下午亮出身分證的空白配偶欄，宣布正式恢復單身：「經歷四年七個月、超過1650個日子，也許對很多人來說，離婚很簡單，但我經歷六次調解，將近20次開庭，因疫情關係，總共面對過六個法官！打了一場又一場的仗～終於等到今天」並坦言在戶政事務所等待辦手續時，忍不住眼眶泛淚，她以自身的經歷鼓勵已婚女性：「女人在婚姻中不一定要委屈自己，現代的女性更有權利為自己發聲」，表示這一路很苦，但她做到了。

最後，柯以柔高聲呼喊：「從今天起，我終於自由了～」她標記前夫郭宗坤，期盼他能記取法院判決結果，勇敢扛下自己應負的責任，未來成為合作父母，共同負擔養孩子的義務，也感性地喊話：「祝福我自己、也祝福你郭宗坤！」

稍早，郭宗坤在臉書PO文：「謝謝妳」，被解讀為回應前妻柯以柔。接著又貼出工作照，表示：「為了孩子們，我要撐著身體，更努力工作，好好陪你們到長大。」

事實上，郭宗坤一直希望能和柯以柔破鏡重圓，不想要走到離婚這一步，強調當年的外遇風波是烏龍事件，期盼司法能還他清白，不過柯以柔懶理郭宗坤的苦苦挽回，把重心放在拚事業，除了演藝工作，還轉戰電商開直播團購帶貨，吸引眾多婆媽粉絲追隨，最高創下一年250團、賺進千萬業績等紀錄，且為了追求競爭力，柯以柔主動進修相關知識，勤學的態度令人敬佩。

而柯以柔去年4月出席公開活動時，被問到離婚的問題，表示從事情發生後就沒隱瞞孩子們，小孩沒太多情緒，而且都習慣目前的生活模式，希望離婚官司趕緊落幕，理想的情況為和郭宗坤成為「合作的父母」。