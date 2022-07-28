「王子」邱勝翊（中）今出席喜憨兒公益活動。（喜憨兒基金會提供）

「王子」邱勝翊今（28日）出席喜憨兒公益活動，面對將到的七夕情人節，表示當天不是工作就是陪家人，關於現在的感情狀況？他說已經空窗一年多，意指與鄧麗欣分手後就沒有戀愛對象，他也說現在對愛情順其自然，也沒有觀察中的曖昧對象。將來戀愛會大方認愛嗎？他說會尊重另一半的想法跟自己狀態，因為每個階段的心情不一樣，至於與緋聞女友郭雪芙的關係？他則強調2人只是朋友。

他在《全明星運動會3》、《全明星觀察中2》表現優異，今透露也對料理類的綜藝節目抱有高度興趣，他笑說雖然一開始只會做「祖傳蛋」，但經過《觀察中2》的訓練，現在還會炒高麗菜、煎牛肋條，雖被質疑這些菜不需要烹飪技巧，他強調說調味很重要，是美味關鍵。

他因與江宏傑、郭泓志合作成為摯友，現在卻得面對江、郭2人在《全明星4》的敵對關係，會支持哪一隊奪冠？他笑說2隊都支持，也會去探班鼓勵學弟妹；江宏傑近日因家務事纏身，是否有關心？王子表示有傳訊息跟江宏傑說如果需要幫忙或是培訓的話都可以跟他說，至於家事則沒有多問。