柯志恩出席大寮、林園區高雄提名同志介紹會。（洪靖宜攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今走訪大寮、林園區，與黨籍市議員一同出席提名同志介紹會。柯志恩一現身親切打招呼，致詞全程使用台語，她說知道自己「慢了點」，但她盡全力跑得比別人快，也會成為「抓漏師」，將高雄現有問題抓出來，解決問題，並全力自我推薦，要大家一起當她分身，並說：「我沒有金脈、人脈，我要面對陳其邁」

國民黨高雄市長參選人柯志恩28日鎖定大寮、林園區跑行程，一連7行程跑透透，下午出席大寮、林園區高雄提名同志介紹會，顧好藍營基本盤，柯志恩一進場就親切的與現場與會人員打招呼，博得熱烈歡迎，包含立委吳怡玎，市議員邱于軒、黃天煌、王耀裕，輪番上台大力推薦柯志恩。

全程使用台語致詞，柯志恩賣力爭取認同，雖然她知自己到高雄「慢了點」，但拚全力會跑得比別人快，38區也會跑透透，她說自己的責任就是將高雄介紹給全世界吸引觀光客，甚至提及若是民進黨做得好人口就不會大量流失，因此她要找出問題，成為「抓漏師」，將問題抓出來，並解決問題。

柯志恩提及，現在的她一天當四天用，希望大家當柯志恩分身，將她及黨籍市議員參選人推薦給親朋好友，她最後說：「我沒有金脈、人脈，我要面對陳其邁」。近期柯志恩將以參加各區的提名同志介紹會，並在該區拜廟或拜會地方人士跑行程，傾聽展現親和力。