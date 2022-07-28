其中不少都在放映電影，讓民眾電影一次看到飽。（張毓翎攝）

每年農曆6月25日至6月30日是七歲姑娘廟的聖誕慶典，有信徒準備小女孩漂亮的服裝來祝壽。（張毓翎攝）

台南市鹽水區朝琴路與北門路間的三角地帶，有一個小小的廟宇，名叫「七歲姑娘廟」，每逢農曆6月底的聖誕慶典，可見酬神戲棚一字排開，蔚為奇觀，除演出布袋戲、歌仔戲，還有架設超大螢幕，播放各式電影的戲棚，吸引不少鄉親扶老攜幼前來觀賞，為當地獨具特色的民俗文化。

七歲姑娘廟為民俗信仰所稱的陰廟，關於廟的起源眾說紛紜，有傳言是過去日軍侵台攻入鹽水，一位七歲女孩為掩護抗日義勇軍，結果被日軍殘殺於此；另一說則是，一年發生洪水災害，有個七歲女孩發現後趕緊通知村民，自己卻來不及逃生，後人為感念姑娘生前的義行而立祠祀奉。

七歲姑娘廟管理委員會主委郭美玲說，廟宇的由來雖已不可考，但很多神奇的事蹟，三天三夜也說不完，像廟宇前方的道路交叉口，為車流匯集、轉彎之處，容易發生事故，不過附近67歲的老先生說，自他印象以來，這個路口不曾發生死亡車禍，令人覺得是冥冥之中是七歲姑娘的保佑。

南榮科技大學因鄰近七歲姑娘廟，早期南榮停招前，許多家長會順道來祭拜，保佑孩子在校平安，據說七歲姑娘還會幫忙牽紅線，郭美玲說，有一次在七歲姑娘廟燒金紙時，跟好友提起，正為她二女兒的婚事煩惱，好友遂介紹隔壁的鄰居小孩給二女兒，最後順利開花結果，讓她非常開心。

每年農曆6月25日至6月30日是七歲姑娘廟的聖誕慶典，去年因疫情三級警戒，酬神戲棚的規模雖遜於往年，不過今年恢復過去盛況，還有信徒準備小女孩漂亮的服裝來祝壽，農曆6月27日聖誕正日當天廟宇周邊高達14個戲棚綿延一排，其中不少都在放映電影，讓民眾電影一次看到飽，十分特別。