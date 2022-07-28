國民黨徵召立委呂玉玲與市議員陳萬得之子陳韋曄參選平鎮區市議員，為藍營團結打開一扇門，28日陳韋曄最新宣傳照出爐，一左一右分別是桃園市長參選人張善政和議長邱奕勝，也象徵邱奕勝、張善政和呂玉玲另類「同框」合體，邱奕勝笑說照片哪裡拍不重要，重要的是3個人站一起的團結象徵，相信藍營合作默契會越來越好。

張善政上周六合體議員選將拍照，有超過9成的參選人合照，但邱奕勝因公務繁忙並未出席，一度引發揣測，陳韋曄最新宣傳照出爐，左邊站著張善政、右邊站著邱奕勝，而陳韋曄又是呂玉玲之子，也象徵3人另類「同框」合體。

據悉該照片是張善政和陳韋曄上周六合照今出爐，邱奕勝看到後主動提及要加入，今下午拍攝的，剛開始只有拍邱的個人照，但合成後「貌合神離」遭邱打槍，連忙請議員謝美英和徐玉樹充當張善政和陳韋曄，尤其注重臉跟身體的轉向，擺出一致的動作合照後再抽換，營造團結合體氣勢。

「照片哪裡拍不重要，重要是3個人站一起！」邱奕勝受訪說，該照片象徵跟「張市長」共同推薦陳韋曄，希望給年輕人機會、交棒給新一代，強調這是「大家的意思」，也是母雞帶小雞的團結象徵。至於什麼時候會「真合體」？邱奕勝笑說機會很多，大家都一直努力在分進合擊，合作的默契也越來越好。

邱奕勝幕僚透露，邱奕勝不曾與市長參選人合體拍照，包括過去參選桃園市長的吳志揚、陳學聖，都是以合成方式「同框」，釋出3人合照也象徵桃園二位母雞合體推薦平鎮區市議員參選人陳韋曄。