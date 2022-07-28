以木雕展現動物、女體，以及動物和女體的結合，藝術家李霽洵《告別關係中的你仍如此美麗》，從自己的生活感知出發，雕刻刀雕琢的多是應對日常的情緒。

曾經一直對「藝術家」這個頭銜保持距離，認為往往有很多刻板印象，學生時代更是對於是否能以此為業感到迷惘，但近年她逐漸在藝術市場與創作任性間取得平衡，如一開始將蟑螂結合女體，只是單純地想做別人沒有做過的東西，但也漸漸走出屬於李霽洵內在思考的脈絡，質疑了「刻板印象」、「安全感」、「權力不對等」等議題。

將4年來的作品整理成個展，李霽洵認為：「就這樣誕生了，這件作品，這個職稱，這段關係和我這個人。」她有感於太可愛又悲傷的事不斷發生，沒有人能置身事外。尤其見證了家暴風景後，更刺激她對共犯結構的認知及體會，「若能走心抽離這齣戲時，似乎更能了解因緣合和不過就是剛好而已」。

「安全感永遠是首要的心靈需求，就像我們對藝術尋求撫慰的療癒行徑」她的作品也是學習社會化的歷程，因此作品從動物比例占多數，到愈來愈多「人」的特質，從只有下半身人體到向上有了腰線、胸腔和人臉。作品好不容易長出的乳房，她形容：「累贅卻又美好，就像身為女人。那些惱人又疼痛的身體記憶，是在為花開作養分」。

不為宏觀地改變世界做出啟示錄，而在枝微末節的夾縫中，透過藝術反芻，李霽洵由自己的生活感受出發，挖掘曾被忽略、被隱藏在面具底下裡，最美好的自己。