揭余正煌論文「3部分奇怪」 林智堅發言人：市長絕對是原創

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門，林智堅競辦發言人黃韋鈞今提出3點，說明林智堅碩論符合寫作邏輯、余正煌碩論奇怪的部分。不過世新大學教授游梓翔痛批這是用不實的話混淆視聽，「其實只要看過余正煌的論文，就會知道這3點其實都扭曲了余的論文內容」。

游梓翔在臉書發文表示，林智堅競辦的動作是「不能說服他們就搞亂他們」，只要看過余正煌的論文，就會知道這3點都扭曲了余的論文內容。一、黃韋鈞說該民調是出自競選團隊，余正煌一樣使用第一人稱「我們」很奇怪；但余論文除了所附問卷中的「我們」，共寫了36次的「我們」，代表的都是研究者，沒有任何一個「我們」是以原始民調的執行者自居。

二、黃韋鈞說林智堅碩論用「棄保」蔡仁堅的民調數據證明三腳督現象，余正煌的研究架構並未設定依變項、卻有依變項的段落，顯得突兀；但余的論文有「依變項」段落（頁15-16），設定的「依變項」是「選民的投票抉擇」（頁15），林論文設定的「依變項」名稱和余一模一樣，也是「選民的投票抉擇」，連對依變項的說明用語「主要在探討選民將投票支持誰」（頁13），也和余的論文一模一樣。

三、黃韋鈞說林智堅假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，余正煌假設選民會支持林智堅，不太符合前文所述，高學歷選民會支持高學歷候選人；但余論文從頭到尾假設的都是高學歷者會支持蔡仁堅，低學歷者會支持林智堅，這是因為錯誤地認定林智堅是「准」碩士，林的論文這點和余的論文一樣，包括「准」碩士的錯誤用詞在內。

游梓翔痛批林智堅的競辦，「就算說服不了人，目的是想讓大家混亂，也不能用不實的話來混淆視聽吧，這樣實在太違規了」。