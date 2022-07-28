桃園航空城首批推出「桃園航空城優先產專區」標售案，今（28）日辦理「優先產業專用區土地標售案」價格標開標作業，引進統一超商、星宇航空、藥華醫藥、大樹醫藥與督洋生技聯盟、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業進駐，投資規模達227億元。

此次標售九處產專區，其中F基地無廠商投標流標、I基地則因廠商資格不符而廢標，其餘七處基地均脫標，其中最大手筆為星宇航空以89.57億元標下G基地，統一超商則以60億元標下H基地，健策精密以26.15元標下C基地等。

桃園市經發局指出，「桃園航空城」是全台最大開發計畫，航空城先行篩選52公頃優先產專區釋出，9處基地分別位於新街溪西側、埔心溪西側及南崁溪東側，此次首波招商成功引進航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源、雲端運算的桃園六大重點產業，其中七處基地順利標出，招商成功率近八成，預計可創造至少5,000個工作機會，為桃園產業再增添新動能。

桃園市經發局郭裕信局長表示，航空城計畫走過十多年歷程，鄭文燦市長任內透過推動全區聽政程序，釐清爭議，區段徵收工程陸續動工，進入實質開發程序。為因應近年台商回流及企業擴廠需求，產業用地明顯不足，今年成功招商，引進上市及知名集團企業開發。

郭裕信指出，為帶動航空城產業群聚效應，採價格標納入投資計畫審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，始可完成決標，投資計畫書包含興建計畫、營運計畫、對桃園產業發展貢獻及須符合綠能低碳，如再生能源設置構想及綠建築規劃等，未標出的二處基地，後續將再推出辦理標售。