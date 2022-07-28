忠信國小快打站，舒適寬敞又涼快，動線佳。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

沙鹿高工快打站。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

潭子國小快打站。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府28日起一連兩天，加開長者專屬快打站，接種第4劑莫德納疫苗，民政局長吳世瑋說，多數站點以公所、活動中心和校園為主，寬敞且有冷氣空調，分里、分流讓長輩舒適接種疫苗，並可領到中央的500元禮券。

中央宣布長者接種疫苗獎勵措施延期至7月31日止，台中市今明兩天加開46處長者莫德納疫苗快打站，其中有14站設置在校園，如：忠信國小、沙鹿高工和潭子國小等。

有了先前長輩們在豔陽下排隊等到昏倒的前車之鑑，這次快打站設置，各區都提前準備就緒，讓長者能在大空間、動線好、有空調的場所打疫苗；長輩們打完疫苗，還可獲贈500元禮券及免費2劑快篩試劑。

另外，戶外空間也搭設遮陽、遮雨棚，並在排隊動線旁設置風扇，還規畫行動不便長者的友善服務區，讓長輩們大感貼心多了。至忠信國小快打站打疫苗的長者，就大讚現場動線佳、速度快，還有冷氣不會悶熱，讚譽有加。

西區區長王瑞嘉指出，此次施打疫苗採宇美町式施打法，長輩們坐在固定位子，等候醫生來問診、詢問健康狀況，再由護士打疫苗，全程不超過1分鐘，安全、迅速又便利，在座位上稍事休息，確定沒有不適，即可領取500元禮券及2劑快篩劑，希望讓每位長輩都能帶者滿意笑容施打疫苗，提升防護力。

吳世瑋指出，此次快打站採造冊通知，預估全市有7萬人可打，請65歲以上長者、55歲以上原住民，按通知時間、地點，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及小黃卡前往接種。

衛生局統計，至今日上午8時止，台中市65歲以上長者第4劑疫苗合計共施打18萬1967人，疫苗涵蓋率44.13％；今日上午場共接種7318人。