日月光投控(3711)召開線上法說會，第二季、上半年EPS分別寫下歷史次高、新高紀錄。日月光樂觀看待公司產能利用率會保持在更高的水平，在多元化的客戶組合及製造靈活性之下，2022年下半年表現依然穩固，合併營收將逐季成長。

日月光對於今年展望表示，2022全年展望如預期般地發展，整體市場正經歷庫存修正，某些領域較其它領域具有動能，然而，某些領域仍然受限，在多元化的客戶組合及製造靈活性之下，2022年下半年表現依然穩固，合併營收將逐季成長。

日月光2022年封測事業營收年成長為邏輯半導體產業之2倍，電子代工服務營收也有穩定的成長，目標封測事業及電子代工服務之利潤率皆較2021年更進一步成長。

在過去2年，日月光與矽品結合之綜效發揮了極大的功能，包含了研發、作業精簡、產能規劃、業務合併、客戶組合協同安排及採購等領域。自動化的進步改善了日月光的製造效率、成本結構以及對大量和高可靠性業務的反應時間。多晶片組合封裝的需求增加，也提高封測事業技能知識的複雜性，及日月光在供應鏈上的價值。在精進的效率及成本結構下，日月光可望利潤率中個位數結構性的改善，並預見未來周期會出現穩定成長。

日月光提到，目前對明年總體環境和潛在市場需求轉變評論還為時過早；但是一般認為2023年第1季將恢復季節性。後段產能目前處於健康的狀態，相較於前段，後段產能增加相對較少，此外，技術變遷(密度、多晶片)及產量擴充仍都需要後段的投資。

在經歷2年多的新冠肺炎疫情封鎖後，日月光發覺新產品導入(NPIs)需要更多的資源分配。NPI發展趨勢將會提供公司對未來產能規劃、設備更新、自動化及技術路線的方向。

基於與客戶的緊密協作、長期服務協議、領先之技術及自動化能力、製造規模及與NPI所帶來之成長動能，日月光樂觀看待公司產能利用率會保持在更高的水平。