致伸(4915)車用/警用相機模組訂單暢旺，加上下半年聲學產品缺料緩解，以及專業聲學產品新單挹注，法人看好今年合併營收再創歷史新高。其中車用相機模組的成長動能全年持續維持高2位數的年增。

致伸第二季合併營收為新台幣202.83億元，淨利為新台幣7.58億元，相當於每股盈餘 (EPS) 為新台幣1.58元。和去年同期相比，第二季度營收年增23.3%，而淨利和每股盈餘分別成長20.8%和15.3%。以每季相比，第二季度合併營收較第一季度增長13.3%，淨利增長了39.5%。

從獲利率來看，第二季度毛利率為13.5%，年增0.2個百分點(ppt)，而營業利益率為4.5%，比去年增長了0.5個百分點。因營業利益率的增長，第二季營業利益年增40.0%、季增50.2%。

第二季度資訊產品佔致伸總收入的49%，其次是智慧生活產品（30%）和汽車/工業互聯網(AIoT)等相關產品（21%）。與去年相比，汽車/工業互聯網(AIoT)等相關產品的比重持續增加，權重從2021年第二季度的14%和2021年第四季度的16%增加到2022年第二季度的21%。

致伸科技資深副總暨財務長蕭英怡表示，第二季度受到中國新冠疫情封城的影響，部分廠區因此短暫停工生產，但致伸科技仍然能夠繳出亮眼的成績單。致伸科技第二季度營收受惠於B2B相機和新產品在相機模組應用的強勁需求。聲學產品由於零組件缺料造成先前產品出貨遞延已漸漸減緩，也對第二季度營收有所貢獻。展望2022年第三季度，我們預計致伸科技的營收將持續受惠於汽車ADAS、B2B相機、多功能事務機、其它新業務和產品的增長、以及專業聲學產品在下半年進入旺季。因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第三季度獲利也將呈現年成長、季成長。2022年第三季度因新事業群營收的成長，也將能抵消PC/筆電/電競等疲弱的需求。