郎祖筠錄製Podcast節目《詭哭郎嚎》。（FMTaiwan Podcast提供）

郎祖筠孩提時期鬧鬼的家，照片中的右上牆角就是掛著她口中「女鬼靈體」之處。

在演藝戲劇圈走跳30年的郎祖筠從小就有特殊體質，11歲遇女鬼被觀世音菩薩救過後，便開啟了她與各路神明鬼怪的感應之路。曾在電視節目分享許多自身靈異祕辛的她，今年農曆七月首度嘗試與「FMTaiwan Podcast」製作公司共同製播全新Podcast節目《詭哭郎嚎》，親「聲」吐露從未分享過的驚悚故事，更自爆已經被哥哥靈體跟了好幾世。

郎祖筠因為特殊體質以及說學逗唱渾身是戲的本領，曾在各大節目分享親身經歷的光怪靈異事件，豐富有趣的口條總讓觀眾彷彿歷歷在目、印象深刻。愛講也擅講鬼故事的她，適逢農曆七月鬼門開之際製播全新Podcast節目《詭哭郎嚎》，讓已身兼演員、主持人、導演和製作人等多重角色的郎祖筠，再跨足全新身份成爲Podcaster。

她在節目中透露自己會開啟與神鬼的不解之源，是因為小學四年級時，她首度看到所謂的「女鬼靈體」，日日懸在半空中鑲在餐廳跟浴室間的牆角，頭垂得低低的，一頭乾燥亂髮看不見臉。這隻女鬼在她家一待就是1年。而那一年郎祖筠家事故不斷，家人輪流生怪病，但全家卻只有郎祖筠看得見祂，導致她睡覺時甚至要拿著十字架，直到後來親眼看到觀世音菩薩於家裡顯靈，久待的女鬼才消失不見。整起事件讓郎祖筠即使事隔多年仍心有餘悸，但也從此開啟了她與神明深刻的連結和對未知世界的感知。

除了恐怖的感應經驗，郎祖筠更首度在節目上自曝身旁有一個已經跟了好幾世的靈體，甚至能清晰描繪出靈體外表面如冠玉，玉樹臨風的模樣，這個靈體看起來年長她一些，因此一直帶給她像親哥哥的感受。每當現實或夢境中有壞事即將發生時，這個如同親哥哥般的靈體就會透過不同的形象出現拯救她，無論是在現實中模糊顯現的影像，亦或是在夢裡穿梭不同時空，以一段又一段英雄救美的故事呈現，只要靈體出現就能給郎祖筠莫大的心靈安慰，雖然這樣的夢境一直到郎祖筠50歲左右才停下來，但郎祖筠不諱言表示，她知道這個如同手足的靈體到現在都依然徘徊在身邊保護著她。

郎祖筠也提及，因擁有靈體感知，過去曾在知名電視攝影棚錄製節目時，一開口講靈異故事就能強烈感應眾多無形的地縛靈瞬間靠近，在講述的過程中，還碰上地縛靈與她直視對眼，甚至靠在她肩膀上，讓她打嗝不斷無法停止，差點一度中斷錄影，嚇壞在場所有工作人員。此外，身體一向健朗的她多年前莫名生了一場重病，多日食不下嚥、頭痛欲裂無法下床，甚至好幾度眼前發黑差點暈厥，卻苦苦找不出病因，直到遇上有在靈修的友人告誡被靈體附身須馬上處理，才化解了持續已久的病狀。

除了自身靈異故事外，郎祖筠特別邀請演藝圈好友們來講述自己的特殊經驗，與曾經一同拍攝鬼片的劇組工作人員分享更多背脊發涼的真實傳說。她也鼓勵聽眾於《詭哭郎嚎》Podcast節目資訊欄投稿連結寫下自己的恐怖故事，透過郎祖筠豐富的聲音表情演繹，絕對讓故事驚悚效果加倍，讓人今夏不寒而慄。郎祖筠也親解製作和表演這些鬼神故事，其目的是要勸人為善、相信世間美好。全新Podcast節目《詭哭郎嚎》將於8／1起，每週一、週四在各大Podcast平台更新上架。