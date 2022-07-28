針對去年6月間爆發苗栗電子廠移工宿舍群聚感染事件，引發外界質疑移工在疫情中遭到歧視差別待遇，監委王美玉（左）、王幼玲（右）28日舉行記者會公布調查報告、糾正苗栗縣政府，並請指揮中心、勞動部及內政部移民署等機關檢討改進移工防疫問題。（姚志平攝）

去年6月間苗栗爆發電子廠移工宿舍群聚，苗栗縣政府遂發布命令禁止全縣移工外出，但對本國籍員工卻無同樣強度的禁令。監委說明，由於政府機關帶頭污名化移工的差別待遇，引來多間國際媒體報導，甚至被列入國際特赦組織及美國國務院公布的年度人權報告，重創我國人權形象。監院昨通過監委王幼玲、王美玉所提調查報告，糾正苗栗縣政府與勞動部。

監委王幼玲指出，苗栗縣政府去年6月7日公告「全縣移工自即日起，除上下班期間外，禁止外出」的禁足令，缺乏明確的法律授權，已嚴重侵害移工人權，且後續一再曲解法令，以「指揮中心並沒有明確要求立即撤回移工禁令，亦無告知違法」、「迄未獲指揮中心正式來函或通知表示反對意見」為執行全縣移工禁足飾詞卸責、引發對移工的待遇歧視。

王幼玲表示，疫情期間每日皆有疫調足跡、防疫宣導等大量資訊，卻因勞動部欠缺與移工直接溝通的管道，需要透過雇主與仲介代為轉達，未能未能即時整合資訊並翻譯成移工理解的語言或文字，讓許多移工不知道與確診者足跡重疊而未接受篩檢；甚至也因網路對疫苗不實資訊也未能澄清，造成未能及時接種而使疫情擴散。

王幼玲另表示，勞動部於110年5月推出「[email protected]移點通」，迄今加入好友人數僅占在臺移工22％，且與國人有資訊時間與內容的落差。因此，勞動部在維護移工資訊近用權亦有違失，也提案通過糾正勞動部。

王美玉表示，移工禁足令不只在苗栗，到今年1月走訪新北其他產業移工宿舍時，仍有移工被禁足不得外出。王美玉說，移工未必比我國勞工容易染疫，不必有差別性或歧視性待遇，希望之後移工在台可以獲得相同保障，政府相關部會與地方政府都應要有這樣的觀念。