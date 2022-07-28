每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，又以7、8月是高峰。海保署呼籲民眾不要打擾牠們。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

綠蠵龜是我國海洋保育類野生動物，主要的產卵地為澎湖、蘭嶼、小琉球及南沙群島的太平島，今年在琉球嶼產卵的母龜也創下歷史新高。近期小琉球遊客量暴增，海洋保育署提醒民眾不要打擾綠蠵龜，以免觸法。

海保署表示，琉球嶼島上有7處沙灘，分別是中澳、魚埕尾、龍蝦洞、蛤板灣、杉福生態廊道、肚仔坪及美人洞等，歷年海龜上岸產卵沙灘多在肚仔坪和蛤板灣，至7月底已有8頭母龜上岸產卵紀錄，且產下15窩卵，創歷年新高，並有新母龜的加入；今年中澳沙灘為母龜較青睞的沙灘，已有8窩卵窩，顯示琉球嶼是綠蠵龜重要產卵棲地。

每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，又以7、8月是高峰。為避免遊客干擾或傷害海龜，讓稚龜順利回到大海，海保署今年委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌。

海保署再次呼籲，遊客盡量減少夜間於沙灘活動，並避免使用強燈照射；同時提醒當地業者在黃昏後，將沙灘上的立槳板、獨木舟等物品移開，以創造開闊沙灘供海龜尋找適合產卵地，請民眾一起創造友善海龜的環境，維繫海龜族群的永續。