沈慧虹說，市府與科管局長期密切合作，讓更熟練、熟悉相關業務的人來繼續合作，無須中斷再摸索，對竹市、園區來說都是最棒的組合。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹28日受邀出席科管局布達典禮暨揭牌儀式，她表示，市府與科管局長期密切合作，也攜手推動竹科X基地，第一軟體大樓如火如荼進行中，相信讓更熟悉業務的人繼續合作，無須中斷再摸索，對竹市、園區來說，都是最棒的組合。

為加強科技與跨部會溝通，科技部改制國家科學及技術委員會，所屬科管局今揭牌，國科會副主委陳宗權表示，未來將加強任跨部會整合、加強基礎研究、科學園區創新與轉型、強化人文社會在科技領域的挹注。

繼拜訪台灣科學園區同業公會祕書長張致遠、和大工業董事長沈國榮後，沈慧虹今也受邀參與科管局改隸為國科會之典禮儀式。

沈慧虹與國科會副主委陳宗權、竹科管理局局長王永壯、園區公會理事長李金恭、新竹縣秘書長陳季媛、園區公會顧問宣明智、新竹市副市長李世珍、竹科管理局同仁齊聚一堂，共同見證國科會竹科管理局邁入新篇章。

她說，過去市府和科管局互動十分密切，共同推出竹科X基地，市府也在疫情與缺水期間，協助開設竹科篩檢站、鑿井取水、興建海淡廠等等，未來應由更熟練、熟悉的人繼續合作，一起守護這座護國神山。

王永壯表示，科技部改隸為國科會是從國家整體的高度，統合各部會來推動科技業務、厚實科技產業的實力。

李金恭則說，透過組織再造來提升效益，協助台灣持續成長，支持國家產業發展，為我國重要的國家里程碑，並感謝中央政府對於改制的大力支持。