余正煌聲明未抄襲！林智堅拋3點強調「原創」 喊話台大學倫會：還我清白

民進黨桃園市長參選人林智堅對台大學倫會發出聲明，澄清論文無抄襲，聲明提及林智堅與余正煌的碩士論文寫作邏輯分析，包含余正煌在林智堅團隊的問卷說明上使用「我們」等3處不合邏輯之處。

聲明中指出，2人都使用林智堅選舉的內部民調，但問卷說明上使用「我們」，林智堅使用很合理，因為是他競選團隊的問卷，但余使用「我們」不合邏輯。

論文中也提到文宣上的學歷部分，當時的參選人蔡仁堅為哈佛大學碩士、許明財為美國多明尼肯大學碩士，而林智堅則為台大碩士班。而余在論文中的「本論文假設以林智堅的高學歷，會吸引較高學歷的選民支持。」此舉不合邏輯

另余正煌的研究架構中並沒有出現「依變項」但在第 15 頁卻又出現「依變項」的說明段落，實屬不合邏輯。

聲明中說，3項論文寫作邏輯上的推論，因為是我的原創，所以相信在閱讀完林智堅個人的碩論文章後，以社會科學研究方法來探討，會理解這是符合研究架構與寫作邏輯，不過在閱讀余正煌的碩論時，會發現這樣的寫作方式可能無法符合他自己的研究架構以及寫作邏輯。