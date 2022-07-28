動畫片《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》今（28日）邀請到中文配音賈靜雯出席記者會，這次與大女兒Angel（梧桐妹）一起配音，她表示自己不太會去干涉，因為不想給女兒太大的壓力，不過緊張的Angel有一直詢問她的意見，事先還有把所有台詞印出來不斷練習，也透露全家人聲音都偏低頻，笑虧「聽到她語氣變得很甜美，跟在家對話不一樣，想說是誰」。

這也是賈靜雯第2次為角落小夥伴獻聲，但因為有2句要用「唱歌」來呈現的旁白，母女倆都一致認同是最大的難關，錄音前不僅影后緊張直呼：「完蛋了，可能需要喝一杯紅酒才能唱！」就連Angel當時都崩潰吶喊：「天啊，會被發現我們母女都五音不全！」賈靜雯解釋道：「因為我的部分日文版是男生的低key，所以我的聲音必須要follow男生，雖然我聲音比較低，但唱起來跟講話是不一樣的！」2人甚至還特別錄下片段回家練習，隔天錄了幾次後順利完成，終於卸下心中大石。

賈靜雯被片中2句要用「唱歌」來呈現的旁白難倒。（黃世麒攝）

首次獻唱的特殊經驗，賈靜雯被問到是否在拿下金馬、金鐘的影后殊榮後，要放眼金曲獎？她謙虛自虧：「不可能，離金曲大概還有十萬步！」此次跟女兒一起合作的寶貴經驗，也讓賈靜雯力讚女兒的表現：「Angel很聰明，學習的很快！」但也笑言：「不過可能也像我吧，自我要求高！」而第一次在大銀幕上聽到自己聲音的Angel則是害羞表示：「希望大家會喜歡！」而年幼的2位女兒咘咘與波妞則興奮直呼：「快來看我媽媽『演』的角落小夥伴！」童趣的發言讓賈靜雯哭笑不得。

至於Angel是否有想跟隨媽媽的腳步進入演藝圈，賈靜雯說「現在網路世代有不少管道，發現她其實對於自媒體是滿喜歡的」，有次要上傳比基尼辣照還被她阻止，笑說「等下次跟媽媽一起穿再發」，並透露之前的確有電影邀請試鏡，但Angel還是會害羞，「她明年要18歲，準備上大學了，有自己的想法跟方向」，Angel也會跟她及爸爸孫志浩討論關於自己未來的發展，「適合不適合都會跟她講」，不過目前好像想要選電腦繪圖相關科系，「她對動漫這塊很有興趣，之後也想去韓國或日本唸書」。

《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》8月5日在台上映。