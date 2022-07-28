餐飲競爭激烈，不僅得端出新料理拚新鮮感，攜手帶有「世界冠軍」頭銜的職人所打造的體驗更有亮點吸客。台北文華東方酒店為賓客打造極致尊寵體驗，今年特別邀請「世界沖煮冠軍」王策，推出「咖啡品味學」專屬體驗課程，在酒店5樓文華Café包廂內品鑑精品咖啡，學員可認識不同咖啡的多樣風味，並在優雅愜意的空間享受自己調配專屬的咖啡豆，課程結束後還能至廣受貴婦名媛喜愛的青隅享受經典英式下午茶，活動每位6800元。

「咖啡品味學」體驗課程將於8月21日及9月18日周日下午2點半至5點開課，力邀台灣精品咖啡品牌VWI by CHADWANG主理人、同時也是2017世界沖煮大賽（WBrC）冠軍的王策，在結合歐式設計美學和東方元素的酒店空間內，深入淺出地帶領賓客認識不同品種、產地以及烘培程度的咖啡豆，了解什麼是精品咖啡，並學習如何品出咖啡的多樣風味，同時也會引領賓客親手調配出專屬自己配方的咖啡豆，並帶回家品味。

高雄英迪格酒店的Craft咖啡廳則與「世界麵包冠軍」王鵬傑合作，不僅為中秋節聯名推出廣受好評的「盈月流金中秋禮盒」，近期更特製出下午茶套餐，由王鵬傑研發製作6款蛋糕，包含微酸清新的檸檬千層蛋糕、濃郁可口的巧克力千層、香濃綿滑的原味生乳捲、香甜濃醇的香蕉巧克力生乳捲、以及乳香綿密的巴斯克乳酪蛋糕，並搭配台中網美店「I’m Talato 塔拉朵」的義大利手作冰淇淋，套餐每份299元+10%，就能體驗冠軍師傅的好手藝。