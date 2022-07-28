謝立琪（Kiki）畢業於北藝大美術系，憑校花級外貌經常登上PTT表特板，因她曾在雙十節穿著國旗比基尼拍照，被封為「國旗正妹」而話題不斷，在IG也吸引超過68.7萬粉絲追蹤。日前她分享一組cosplay的照片，超兇畫面讓網友直呼「太辣了」。

謝立琪今（27日）在社群平台發文：「暗黑性感艾達王，短髮kiki你們覺得好看嗎？早安安，來點火辣辣」，謝立琪為了還原角色，戴上一頂俏麗短髮，她上半身穿著紅色蕾絲內衣，D級上圍波濤洶湧，雙腿穿著黑絲襪跪在沙發上，雙手按著沙發邊緣，讓事業線更加明顯，謝立琪站在桌邊，邪惡視角將雪白美胸一覽無遺，下半身穿著皮製內褲，轉身露出大片蜜桃臀，讓粉絲大吃眼睛冰淇淋。

許多粉絲看到後紛紛湧入留言：「我想很多人應該是想演喪屍吧 因為想撲倒艾達王！」、「哇~真的非常亮眼的感覺~~真的很有辣妹感覺」、「琪琪好性感喔」、「這樣短髮還蠻好看的耶」、「性感的女特務琪琪」、「短髮一樣非常好看，女神級的」。

謝立琪所說的艾達王是電子遊戲《惡靈古堡》系列的角色，是個華裔的神秘女特務，遊戲造型中以一頭短髮示人，身穿高開衩旗袍，性感又強大的設定受到不少粉絲喜愛，真人電影版中艾達王由大陸演員李冰冰飾演，電影中她穿著長版旗袍微露酥胸，下半身開高衩洩腿根，在劇中擁有超強武打能力，與謝立琪的艾達王性感程度不分伯仲。