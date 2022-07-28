雲林縣虎尾鎮百年水塔光環境啟燈，打造最美古蹟夜景。（丁學忠提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮公所為發展觀光休閒產業，於鎮內打造3處光環境，其中百年水塔與涌翠閣28日正式啟燈，虎尾鎮長丁學忠表示涌翠閣為日據時期官方「虎尾郡」設置的招待所，書院造型的建築十分優美；百年水塔經過整修重現昔日風華，2古蹟建築配合光環境的啟用，打造最美古蹟夜景。

虎尾鎮公所規畫3處光環境，虎尾圓環素還真鋼塑雕像、虎尾糖廠鐵橋2處光環境均已完工啟燈，第3處百年水塔與涌翠閣在28日晚間啟燈，由虎尾鎮長丁學忠與上百名民眾共同見證，3處夜間景點形成特色景觀，提供民眾夜遊好去處，讓虎尾入夜後更加精彩。

丁學忠表示，虎尾百年水塔，與台糖虎尾廠煙囪、合同廳舍消防瞭望台，是日據時代虎尾鎮內最高大的3座建物，也是每個旅外鄉親內心的故鄉地標，雖然均已功成身退，但經過活化都重獲新生。其中百年水塔先進行塔身美化與結構加強，配合光環境的加持，更顯其高大身形與歷史意義。

百年水塔附近的涌翠閣，屬日式木造風格，包含座敷、居間、付書院等元素，為典型書院格局，位於公園邊，腹地環境完整，是早年官方的大型招待所，且曾是228事件當地台籍人士集會討論的場所，極具保存與再利用價值。雲林縣政府整修後公告為縣定古蹟，規畫作為藝文展演場域，光環境啟用後，將可延續其展演時間至夜晚。

丁學忠指出，百年水塔與涌翠閣都是珍貴的古蹟，整修後白天經常有遊客造訪，但入夜後因缺乏燈光照明，無法吸引人潮，有了光環境的加持，2處古蹟將會愈晚愈美麗，進一步帶動周邊夜間消費，促進地方休閒產業的發展。