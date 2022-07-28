桃園市桃園警察分局與市府環境保護局及桃園監理站執行取締噪音車勤務，在龍安派出所及武陵派出所前設置檢測站，針對排氣管發出巨大聲響之汽機車進行機動攔檢，再由環保人員進行分貝檢測，排氣噪音超過標準，立即開立舉發單及車輛複驗單，總計取締29輛噪音超過標準車輛，警方說，將持續聯合稽查。

警方表示，龍安站取締11件包含自小客1件、大型重機1件、普通重機9件，武陵站取締18件，包含大型重機2件、普通重機16件，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合執行稽查勤務，請勿以身試法以免得不償失。

另龍安所員警謝宗燁及陳怡慈進行噪音車輛攔檢時，發現一輛自小客駕駛未繫安全帶，立即請駕駛停車配合檢查，員警發現該王姓男子身上散發酒味，經員警實施測試，酒測值為0.25Mg／L，王男當場愣住，唸著只差0.01，希望員警等一下再測就不會觸犯公共危險罪了，員警說明已完成酒測程序，並宣告其權利，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

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