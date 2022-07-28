荷蘭的殼牌(Shell)第二季獲利來到115億美元，僅僅三個月前破的新紀錄，周四再次衝破新紀錄。煉油的獲利多增加兩倍，天然氣交易也十分強勁。公司還宣布60億美元的股票回購計畫，但是每股0.25美元的股息沒有提高。

疫情結束後能源需求復甦，而俄烏戰爭也推高了能源價格，都讓一些能源公司在低迷一兩年後，獲利開始獲得提振。

殼牌目前在倫敦股市早盤上漲0.7%。

殼牌在2022年上半年回購了85億美元的股票，而新的回購計畫比預期高得多。

Brewin Dolphin投資經理Stuart Lamon說，在油價強勁的背景下，殼牌交出了堅實的業績，股息也許不變一樣，但是股票回購對新股東來說是正面消息。

油價和天然氣價格在第二季高漲。布蘭特原油漲到每桶114美元，歐洲基準天然氣價格和全球液化天然氣(LNG)價格在第二季都飆到史上新高。

殼牌第二季調整後獲利為114.7億美元，表現優於分析師預期的110億美元。該數據也高於第一季創紀錄的90億美元，以及去年同期的55億美元。

殼牌表示，該公司強勁的業績反映出較高的能源價格和煉油利潤率的上升，同時天然氣和電力交易表現強勁，但液化天然氣交易業績下滑，部分抵消了上述的業績表現。

煉油的利潤在第二季度增加了兩倍，達到每桶28美元，大力推升該季業績表現。

該公司第二季的石油和天然氣產量比前一季下降了2%，為每日290萬桶油當量。