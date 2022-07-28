全球工業級儲存與嵌入式周邊廠Innodisk宜鼎(5289)，積極布局Edge AI邊緣運算技術，並配合集團方針發展AI應用，正式推出全新邊緣運算固態硬碟(SSD)產品，該產品線瞄準智慧零售、智慧城市、智慧車隊管理及各式NAS網路儲存應用，以工業級高品質為主要訴求，提供最即時快速的演算儲存需求，強勢問鼎全球Edge AI市場。

隨著AI、IoT及5G發展，龐大資料的演算需求已逐漸改變傳統數據資料的傳輸與利用模式，並進一步帶動邊緣伺服器(Edge Server)、邊緣資料中心(Edge Data Center，EDC)市場需求。調研機構指出，邊緣資料中心市場預期將在2020至2028年間達到24.58%之年複合成長率，前景可期。而面對Edge Server產業對於資料儲存所要求的高速讀寫、大容量與低延遲等需求，宜鼎憑藉其深厚研發能力以及嚴苛測試，為產品把關，推出專為邊緣伺服器與邊緣資料中心打造的工業級儲存新品。

宜鼎全新2.5”SATA 3TS6-P、3TS9-P及M.2 PCIe 4TS2-P系列，具備低延遲、高DWPD(每日全碟寫入次數)及大容量三大特點，能幫助邊緣伺服器更從容地迎接5G、AI所帶來的海量資料、進行高效即時的數據演算。此外，透過iCell、AES等技術，提升整體資料保護與安全性。可謂整合了宜鼎工業級的高品質產品優勢，以及大型資料中心的嚴苛儲存需求，以最高規格產品替客戶全方位加乘各式垂直應用市場的邊緣運算需求。

宜鼎工控Flash事業處總經理吳錫熙指出，面對高速發展的5G與AI應用，宜鼎看好全球市場後勢強勁需求，進而提前積極布局相關應用場域，並挾軟、硬、韌體高度整合的研發量能推出全新產品線，不僅將過往工業級SSD產品技術往前推進，也幫助宜鼎一舉跨入邊緣伺服器市場，開拓全新商機。

宜鼎專為5G、AI邊緣運算打造的3TS6-P及4TS2-P系列新品已正式上市，未來也將持續優化產品線，預期將推出容量高達6.4TB的產品規格，進一步滿足進階資料儲存需求。