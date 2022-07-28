中共中央政治局今（28日）召開會議，中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議要求經濟工作堅持穩中求進，保持經濟運行在合理區間，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生，並著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生等重點群體就業工作。

會議認為，當前經濟運行面臨一些突出矛盾和問題，要保持戰略定力，堅定做好自己的事。做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

會議指出，堅持就是勝利。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。要堅決認真貫徹中共中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住。要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。

會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈佈局，支持中西部地區改善基礎設施和營商環境。

會議指出，要全方位守住安全底線。要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消化體系。要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。要壓實安全生產責任。

會議指出，要以改革開放為經濟發展增動力。要繼續實施國企改革三年行動方案。要推動平台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例。積極促進出口、擴大進口，做好技術、外資引進工作，推動共建「一帶一路」高質量發展。

會議要求，經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和制度環境，讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投。

會議指出，巡視工作不斷深化發展，十九屆中央第九輪巡視集中巡視中央和國家機關，如期完成了黨章規定的巡視全覆蓋任務。中央和國家機關要在巡視整改上發揮表率作用。要保持戰略定力，堅決貫徹嚴的主基調，認真落實全面從嚴治黨「兩個責任」，強化第一責任人責任，層層傳導壓力，健全內部管理和權力運行監督制約機制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。